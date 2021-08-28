Буткова завоевала бронзу Паралимпиады на дистанции 150 м комплексным плаванием

Россиянка Наталия Буткова заняла третье место в комплексном плавании на 150 м на Паралимпийских играх в Токио.

РИА Новости

Она преодолела дистанцию за 02:53,25. Победу одержала китаянка Ю Лю, а второе место заняла её соотечественница Янфэй Чжоу. Спортсменки выступали в категории лиц, имеющих серьёзные проблемы с координацией в четырёх конечностях или отсутствие ног, рук, нарушения балансировки туловища, минимальное использование плеч. Ранее сообщалось, что Роман Жданов с мировым рекордом стал чемпионом Паралимпиады в комплексном плавании на 150 м.