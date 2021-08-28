Буткова завоевала бронзу Паралимпиады на дистанции 150 м комплексным плаванием
- РИА Новости
Она преодолела дистанцию за 02:53,25.
Победу одержала китаянка Ю Лю, а второе место заняла её соотечественница Янфэй Чжоу.
Спортсменки выступали в категории лиц, имеющих серьёзные проблемы с координацией в четырёх конечностях или отсутствие ног, рук, нарушения балансировки туловища, минимальное использование плеч.
Ранее сообщалось, что Роман Жданов с мировым рекордом стал чемпионом Паралимпиады в комплексном плавании на 150 м.