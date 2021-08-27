Генменеджер «Куньлуня»: Лазушин, Смит, Челиос и Спроул могут сыграть на ОИ за Китай

Генеральный менеджер китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» Николай Феоктистов заявил, что четыре игрока команды могут получить китайский паспорт и сыграть за национальную команду Поднебесной на Олимпиаде в Пекине.

«У нас четыре игрока без китайского гражданства, и у них всех равные шансы сыграть на Олимпиаде за сборную Китая. Если они будут нужны сборной и сами не будут иметь возражений, то с получением паспорта проблем возникнуть не должно», — приводит слова Феоктистова РИА Новости.

По словам генменеджера, китайский паспорт могут получить вратари Александр Лазушин и Джереми Смит, защитники Джейк Челиос и Райан Спроул.

Зимняя Олимпиада 2022 года пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов присутствовал на тренировочном занятии московского ЦСКА.