Сульшер назвал Роналду легендой «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал возможный уход нападающего Криштиану Роналду из итальянского «Ювентуса».
Сульшер назвал Роналду легендой «Манчестер Юнайтед»
  • Reuters

«Криштиану — легенда «Манчестер Юнайтед». Если вы спросите меня, то я назову его величайшим игроком всех времён. Мне посчастливилось играть с ним. Мы всегда с ним хорошо общались. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Сульшера журналист Фабрицио Романо в своём Twitter.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. В минувшем сезоне португалец забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Роналду попрощался с партнёрами по «Ювентусу».

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