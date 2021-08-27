Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев.

Единственный мяч в игре забил Сердар Азмун.

Таким образом, «Зенит» не проигрывает московским клубам дома в РПЛ на протяжении 15 матчей (11 побед и четыре ничьих). Об этом сообщает OptaIvan в Twitter.

Ранее сообщалось, что гол Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в матче шестого тура РПЛ.