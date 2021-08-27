«Зенит» не проигрывает московским клубам дома в РПЛ на протяжении 15 матчей
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Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев.
Единственный мяч в игре забил Сердар Азмун.
Таким образом, «Зенит» не проигрывает московским клубам дома в РПЛ на протяжении 15 матчей (11 побед и четыре ничьих). Об этом сообщает OptaIvan в Twitter.
Ранее сообщалось, что гол Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в матче шестого тура РПЛ.