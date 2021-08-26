На церемонии награждения паралимпийского чемпиона Асташова перепутали музыку

Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио в ходе награждения российского велогонщика Михаила Асташова перепутали музыку.

Как сообщает ТАСС, во время награждения организаторы включили гимн Международного паралимпийского комитета.

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков обратился к организаторам с просьбой повторно провести процедуру награждения Асташова.

Россиянин одержал победу над канадцем Тристеном Чернове в финале индивидуальной гонки на 3000 м в классе С1 и завоевал золоту медаль.

Напомним, что связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Паралимпийских играх вместо гимна России звучит фрагмент из Первого концерта Чайковского.

Ранее сообщалось, что Асташов установил новый мировой рекорд в индивидуальном пасьюте на 3000 м на летних Паралимпийских играх в Токио.