На церемонии награждения паралимпийского чемпиона Асташова перепутали музыку

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Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио в ходе награждения российского велогонщика Михаила Асташова перепутали музыку.
На церемонии награждения паралимпийского чемпиона Асташова перепутали музыку
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, во время награждения организаторы включили гимн Международного паралимпийского комитета.

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков обратился к организаторам с просьбой повторно провести процедуру награждения Асташова.

Россиянин одержал победу над канадцем Тристеном Чернове в финале индивидуальной гонки на 3000 м в классе С1 и завоевал золоту медаль.

Напомним, что связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Паралимпийских играх вместо гимна России звучит фрагмент из Первого концерта Чайковского.

Ранее сообщалось, что Асташов установил новый мировой рекорд в индивидуальном пасьюте на 3000 м на летних Паралимпийских играх в Токио.

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