Женская сборная России по хоккею проиграла Финляндии на ЧМ

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Сборная России по хоккею потерпела крупное поражение в матче группового этапа чемпионата мира среди женщин от команды Финляндии.
Женская сборная России по хоккею проиграла Финляндии на ЧМ
  • globallookpress.com
  • © Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency

Встреча завершилась поражением россиянок со счётом 0:4.

В предыдущих матчах сборная России проиграла Канаде (1:5) и США (0:6), а на старте соревнований добыла единственную победу над Швейцарией — 3:1. 

В турнирной таблице группы А россиянки занимают четвёртое место, набрав три очка. Итоговое расположение сборной России станет известно после матча Швейцария — Финляндия 26 августа.

Ранее сообщалось, что американские хоккеистки разгромили Россию в матче ЧМ.

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