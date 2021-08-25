Женская сборная России по хоккею проиграла Финляндии на ЧМ

Сборная России по хоккею потерпела крупное поражение в матче группового этапа чемпионата мира среди женщин от команды Финляндии.

Встреча завершилась поражением россиянок со счётом 0:4.

В предыдущих матчах сборная России проиграла Канаде (1:5) и США (0:6), а на старте соревнований добыла единственную победу над Швейцарией — 3:1.

В турнирной таблице группы А россиянки занимают четвёртое место, набрав три очка. Итоговое расположение сборной России станет известно после матча Швейцария — Финляндия 26 августа.

Ранее сообщалось, что американские хоккеистки разгромили Россию в матче ЧМ.