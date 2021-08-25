Женская сборная России по хоккею проиграла Финляндии на ЧМ
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- © Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency
Встреча завершилась поражением россиянок со счётом 0:4.
В предыдущих матчах сборная России проиграла Канаде (1:5) и США (0:6), а на старте соревнований добыла единственную победу над Швейцарией — 3:1.
В турнирной таблице группы А россиянки занимают четвёртое место, набрав три очка. Итоговое расположение сборной России станет известно после матча Швейцария — Финляндия 26 августа.
Ранее сообщалось, что американские хоккеистки разгромили Россию в матче ЧМ.