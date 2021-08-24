Футболист ПСЖ Мбаппе назвал себя звездой
- Reuters
«Считаю ли я себя звездой? Да, считаю. Если лицо человека встречается по всему миру, это так. Быть звездой — это вопрос статуса, но это не делает меня лучше других», — цитирует Мбаппе Esquire.
Он отметил, что на высоком уровне никто никогда не сделает тебе скидку, даже если ты являешься звездой.
«Эго и любовь к себе — это не прихоть звёзд. Это готовность превзойти себя и сделать всё возможное, говорить себе: «Я лучший», — сказал Мбаппе.
22-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 174 матча, забил 133 мяча и отдал 63 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что ПСЖ подпишет Ришарлисона, если из команды уйдёт Мбаппе.