Motorsport: Гран-при Катара заменит Гран-при Австралии в календаре «Формулы-1»

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Гран-при Катара может заменить Гран-при Австралии в календаре «Формулы-1» сезона-2021.
Motorsport: Гран-при Катара заменит Гран-при Австралии в календаре «Формулы-1»
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Motorsport. По информации источника, промоутеры автодрома в Дохе близки к подписанию соглашения о проведении гонки в 2021 году. Ожидается, что этап «Формулы-1» пройдёт с 18 по 21 ноября, но руководство чемпионата может изменить дату проведения этапа.

Отмена этапа Гран-при Австралии была связана с ограничениями и сложностями логистики из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что экипаж Toyota выиграл престижную гонку «24 часа Ле-Мана».

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