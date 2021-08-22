Итальянский клуб с почти столетней историей «Кьево» прекратил существование

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Бывший капитан «Кьево» Серджо Пеллиссье сообщил, что итальянский клуб, который был основан в 1929 году, фактически больше не существует.
Итальянский клуб с почти столетней историей «Кьево» прекратил существование
  • Reuters

«К сожалению, сегодня история клуба, который дал мне так много, заканчивается. Это один из самых грустных дней в моей жизни. Я очень старался и надеялся, что смогу возродить историю. Думал, что в городе много людей, которые захотят сохранить клуб, но я ошибся», — написал в Instagram Пеллиссье.

Пеллиссье пытался найти покупателя на клуб, но у него не получилось сделать этого. 

«Кьево» не смог подать заявку (крайний срок 24 августа) на участие в турнире Серии D (любительская лига).

Клуб из Вероны в 2001 году впервые сыграл в Серии А и с ходу смог занять пятое место.

Ранее сообщалось, что «Интер» крупно обыграл «Дженоа» в матче Серии А.

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