Россия играет вничью с Парагваем после первого периода матча ЧМ-2021 по пляжному футболу
Первый период матча группового этапа между сборными России и Парагвая закончился вничью.
- РИА Новости
После стартового отрезка встречи счёт на табло 1:1.
Счёт в матче открыл Алексей Макаров, однако вратарь соперника Йоао Ролон дальним ударом восстановил равенство.
Ранее сообщалось, что Испания проиграла Таити на ЧМ по пляжному футболу.
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