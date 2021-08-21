Россия играет вничью с Парагваем после первого периода матча ЧМ-2021 по пляжному футболу

Первый период матча группового этапа между сборными России и Парагвая закончился вничью.

РИА Новости

После стартового отрезка встречи счёт на табло 1:1. Счёт в матче открыл Алексей Макаров, однако вратарь соперника Йоао Ролон дальним ударом восстановил равенство. Ранее сообщалось, что Испания проиграла Таити на ЧМ по пляжному футболу.