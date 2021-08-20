Индзаги — об уходе Лукаку в «Челси»: это была его мечта

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал продажу нападающего Ромелу Лукаку в лондонский «Челси».

«Уход Лукаку не планировался, но он подошёл ко мне и сказал, что «Челси» — его мечта и что он уже сделал свой выбор», — приводит слова специалиста Football Italia.

По словам Индзаги, теперь новый сезон Серии А получится для его команды сложным.

«Думаю, задачи «Интера» амбициозны. Я не люблю делать заявления, но мотивация будет иметь значение», — добавил Индзаги.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис перешёл из ПСВ в «Интер».