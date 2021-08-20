На стадионе «Сантьяго Бернабеу» ограблен магазин «Реала»

Фирменный магазин «Реала» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» был ограблен ранним утром 19 августа.

Как сообщает Marca, инцидент произошёл около шести часов утра. Полиция уточняет, что в фасад здания въехал автомобиль. Две другие машины припарковались рядом. Грабители заполнили все автомобили игровой формой, а также другой одеждой и уехали.

Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения в попытке опознать номера автомобилей. Однако, скорее всего, все три машины были угнаны.

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в настоящий момент идёт реконструкция, которая должна закончиться в 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» объявил о продлении контракта с Каримом Бензема.