На стадионе «Сантьяго Бернабеу» ограблен магазин «Реала»

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Фирменный магазин «Реала» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» был ограблен ранним утром 19 августа.
На стадионе «Сантьяго Бернабеу» ограблен магазин «Реала»
  • Reuters

Как сообщает Marca, инцидент произошёл около шести часов утра. Полиция уточняет, что в фасад здания въехал автомобиль. Две другие машины припарковались рядом. Грабители заполнили все автомобили игровой формой, а также другой одеждой и уехали.

Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения в попытке опознать номера автомобилей. Однако, скорее всего, все три машины были угнаны.

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в настоящий момент идёт реконструкция, которая должна закончиться в 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» объявил о продлении контракта с Каримом Бензема.

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