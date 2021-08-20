На стадионе «Сантьяго Бернабеу» ограблен магазин «Реала»
- Reuters
Как сообщает Marca, инцидент произошёл около шести часов утра. Полиция уточняет, что в фасад здания въехал автомобиль. Две другие машины припарковались рядом. Грабители заполнили все автомобили игровой формой, а также другой одеждой и уехали.
Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения в попытке опознать номера автомобилей. Однако, скорее всего, все три машины были угнаны.
На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в настоящий момент идёт реконструкция, которая должна закончиться в 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» объявил о продлении контракта с Каримом Бензема.