Дюков: ЧМ по пляжному футболу — важное событие для России и Москвы

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о старте чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.

«Пляжный футбол — современный, динамичный и зрелищный вид спорта. Это событие важно для всех любителей футбола. Всех поздравляю. Если кто-то не следит за ним, советую прийти сюда, на матчи в «Лужники», или посмотреть трансляцию. Вы получите огромное удовольствие. Это важное событие для России, Москвы. Шанс продемонстрировать, что умеем проводить мероприятия на высоком уровне. Это важно, поскольку хотим получать другие спортивные мероприятия. Мне понравилась атмосфера на трибунах, хотя есть ограничения по вместимости и заполняемости. Билеты были проданы очень быстро», — сказал Дюков во время пресс-подхода.

Чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Москве и завершится 29 августа.

Ранее сборная России в овертайме обыграла США на ЧМ по пляжному футболу.