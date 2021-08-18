Рублёв победил Чилича и вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Цинциннати

Короткая ссылка
Россиянин Андрей Рублёв взял верх над хорватом Марином Чиличем в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в американском Цинциннати.
Рублёв победил Чилича и вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Цинциннати
  • globallookpress.com
  • © Zou Zheng/XinHua

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту и завершилась со счётом 5:7, 6:3, 6:1 в пользу седьмой ракетки мира.

Чилич является чемпионом US Open 2014 года.

За выход в четвертьфинал российский теннисист поборется либо с французом Гаэлем Монфисом, либо с австралийцем Алексом де Минором.

Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова проиграла Петре Квитовой во втором круге турнира WTA в Цинциннати.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить