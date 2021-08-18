Рублёв победил Чилича и вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Цинциннати
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- © Zou Zheng/XinHua
Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту и завершилась со счётом 5:7, 6:3, 6:1 в пользу седьмой ракетки мира.
Чилич является чемпионом US Open 2014 года.
За выход в четвертьфинал российский теннисист поборется либо с французом Гаэлем Монфисом, либо с австралийцем Алексом де Минором.
Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова проиграла Петре Квитовой во втором круге турнира WTA в Цинциннати.