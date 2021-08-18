Рублёв победил Чилича и вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Цинциннати

Россиянин Андрей Рублёв взял верх над хорватом Марином Чиличем в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в американском Цинциннати.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту и завершилась со счётом 5:7, 6:3, 6:1 в пользу седьмой ракетки мира.

Чилич является чемпионом US Open 2014 года.

За выход в четвертьфинал российский теннисист поборется либо с французом Гаэлем Монфисом, либо с австралийцем Алексом де Минором.

Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова проиграла Петре Квитовой во втором круге турнира WTA в Цинциннати.