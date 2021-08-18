Подозреваемый в умышленном убийстве грузинский дзюдоист отказался давать показания

Адвокат Магда Котрикадзе заявила, что олимпийский чемпион по дзюдо Зураб Звиадаури, который задержан по обвинению в умышленном убийстве в ходе перестрелки, отказался от дачи показаний.

«На данном этапе оба обвиняемых пользуются определённым законом правом на молчание. Исходя из стратегии защиты, я не буду говорить о деталях дела. Завтра им будет предъявлено обвинение», — цитирует Котрикадзе Sputnik Грузия.

Перестрелка произошла в Кахетии. В результате инцидента погибли три человека, в том числе брат олимпийского чемпиона. Кроме того, в разборке были ранены ещё два человека.

Ранее сообщалось, грузинский паралимпиец напал на охранника отеля в Токио и сломал ему ребро.