Хачанов победил Андерсона в первом круге теннисного «Мастерса» в Цинциннати

Короткая ссылка
Россиянин Карен Хачанов одолел южноафриканца Кевина Андерсона в первом круге теннисного турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.
Хачанов победил Андерсона в первом круге теннисного «Мастерса» в Цинциннати
  • Reuters
  • © Dan Hamilton-USA TODAY Sports

Встреча продлилась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:4.

30-я ракетка в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) трижды брал подачу соперника и не испытал серьёзных проблем по ходу встречи.

В следующем круге Хачанов сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, посеянным на турнире под 12-м номером.

Ранее сообщалось, что Александрова проиграла на старте турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить