Хачанов победил Андерсона в первом круге теннисного «Мастерса» в Цинциннати

Россиянин Карен Хачанов одолел южноафриканца Кевина Андерсона в первом круге теннисного турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.

Встреча продлилась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:4.

30-я ракетка в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) трижды брал подачу соперника и не испытал серьёзных проблем по ходу встречи.

В следующем круге Хачанов сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, посеянным на турнире под 12-м номером.

Ранее сообщалось, что Александрова проиграла на старте турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.