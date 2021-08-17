Хачанов победил Андерсона в первом круге теннисного «Мастерса» в Цинциннати
- Reuters
- © Dan Hamilton-USA TODAY Sports
Встреча продлилась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:4.
30-я ракетка в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) трижды брал подачу соперника и не испытал серьёзных проблем по ходу встречи.
В следующем круге Хачанов сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, посеянным на турнире под 12-м номером.
Ранее сообщалось, что Александрова проиграла на старте турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.