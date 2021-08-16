Капитан сборной России по гандболу Дмитриева приостановила карьеру

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Капитан ЦСКА и сборной России по гандболу Дарья Дмитриева приняла решение приостановить карьеру до 1 января 2022 года.
Капитан сборной России по гандболу Дмитриева приостановила карьеру
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

По словам спортсменки, у неё накопилась моральная и физическая усталость, к тому же ей надоели микротравмы.

«За последние годы я не пропустила ни одного сбора или турнира национальной команды (если не считать вынужденных перерывов, связанных с травмами). Выступала за сборную России трёх возрастов. Спустя годы всё это даёт о себе знать, я очень устала. Поэтому решила временно приостановить карьеру», — сказала Дмитриева.

Она также поблагодарила свой клуб за то, что её решение приняли с пониманием.

Дмитриева является чемпионкой ОИ-2016 и серебряной призёркой Игр в Токио.

Ранее Алексей Алексеев признался, что готов дальше тренировать женскую сборную по гандболу.

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