Филипсен стал победителем второго этапа «Вуэльты»

Бельгийский велогонщик Яспер Филипсен, представляющий команду Alpecin-Fenix выиграл второй этап престижной веломногодневки «Вуэльты».

Филипсен преодолел дистанцию в 166,7 км за 3:58:57 секунд. Второе место занял представитель Нидерландов Фабио Якобсен из команды Deceuninck — Quick Step, а третье — австралиец Майкл Мэттьюс из Team Bikeexchange.

Россиянин Александр Власов из Astana стал 17-м. Россиянин Павел Сиваков из Ineos Grenadiers завершил этап на 133-м месте.

Третий этап веломногодневки состоится в понедельник, его протяженность составит 202,8 км.

Ранее сообщалось, что Роглич выиграл первый этап «Вуэльты».