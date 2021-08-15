Филипсен стал победителем второго этапа «Вуэльты»

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Бельгийский велогонщик Яспер Филипсен, представляющий команду Alpecin-Fenix выиграл второй этап престижной веломногодневки «Вуэльты».
Филипсен стал победителем второго этапа «Вуэльты»
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Филипсен преодолел дистанцию в 166,7 км за 3:58:57 секунд. Второе место занял представитель Нидерландов Фабио Якобсен из команды Deceuninck — Quick Step, а третье — австралиец Майкл Мэттьюс из Team Bikeexchange.

Россиянин Александр Власов из Astana стал 17-м. Россиянин Павел Сиваков из Ineos Grenadiers завершил этап на 133-м месте.

Третий этап веломногодневки состоится в понедельник, его протяженность составит 202,8 км.

Ранее сообщалось, что Роглич выиграл первый этап «Вуэльты».

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