Булыкин предположил, что «Локомотив» сыграет вничью с «Зенитом»

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Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Булыкин предположил, что «Локомотив» сыграет вничью с «Зенитом»
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Думаю, после последних неудач в матчах с «Зенитом» у «Локомотива» будут реваншистские настроения. Уверен, железнодорожники к этой игре подойдут с очень серьёзным настроем», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

Он также назвал важным тот факт, что «Локомотив» играет дома, а сам матч будет интересен для болельщиков.

«Тем более что это дерби двух столиц. Какого результата я ожидаю? Я думаю, что встреча завершится ничьей», — добавил Булыкин.

Игра состоится 15 августа на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 17:30.

Ранее сообщалось, что судья Сергей Карасёв назначен на центральный матч четвёртого тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит».

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