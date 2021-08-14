Футболист МЮ Бруну Фернандеш оформил хет-трик за 30 минут в матче с «Лидсом»

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оформил хет-трик в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Лидсом».
Футболист МЮ Бруну Фернандеш оформил хет-трик за 30 минут в матче с «Лидсом»
  • Reuters

Фернандеш отличился на 30-й, 54-й и 60-й минутах. Таким образом, он стал автором первого хет-трика в новом сезоне АПЛ.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Варан подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

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