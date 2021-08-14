Российские паралимпийцы не будут проходить карантин на ОИ в Токио

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что делегация сборной России на летних Паралимпийских играх не будет проходить карантин по прилёте в Токио.
Российские паралимпийцы не будут проходить карантин на ОИ в Токио
  • Reuters

«Если всё будет нормально, то по регламенту оргкомитета Токио никто не подпадает под карантин», — цитирует Рожкова РИА «Новости».

Он рассказал, что три недели назад оргкомитет Токио с учётом тяжелой эпидемиологической обстановки в Москве принял решение увеличить количество ПЦР-тестов и отправлять на условный трёхдневный карантин тех, кто прилетает из столицы России.

«Буквально пару дней назад они пересмотрел требования и ограничения сняли», — сказал Рожков.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Ранее он сообщил, что сборная России прошла электронную регистрацию на Паралимпийские игры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить