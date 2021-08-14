Российские паралимпийцы не будут проходить карантин на ОИ в Токио

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что делегация сборной России на летних Паралимпийских играх не будет проходить карантин по прилёте в Токио.

«Если всё будет нормально, то по регламенту оргкомитета Токио никто не подпадает под карантин», — цитирует Рожкова РИА «Новости».

Он рассказал, что три недели назад оргкомитет Токио с учётом тяжелой эпидемиологической обстановки в Москве принял решение увеличить количество ПЦР-тестов и отправлять на условный трёхдневный карантин тех, кто прилетает из столицы России.

«Буквально пару дней назад они пересмотрел требования и ограничения сняли», — сказал Рожков.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Ранее он сообщил, что сборная России прошла электронную регистрацию на Паралимпийские игры.