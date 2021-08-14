«Брентфорд» впервые с 1946 года возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии

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«Брентфорд» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» и завершилась со счётом 2:0.

Забитыми мячами отметились Серхи Канос и Кристиан Нёргор.

Таким образом, «Брентфорд» набрал три очка и расположился на первом месте в турнирной таблице АПЛ.

Как сообщает Opta Joe в Twitter, «Брентфорд» возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии впервые с 1 сентября 1946 года. Это наибольший разрыв возглавляющего чемпионат — 74 года и 346 дней. Предыдущий рекорд принадлежал «Ноттс Каунти» (58 лет и 251 день между декабрём 1924 и августом 1983 года).

Ранее сообщалось, что футболист «Брентфорда» забил первый мяч нового сезона АПЛ.

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