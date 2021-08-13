Медведев отреагировал на выход в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над австралийцем Джейсом Даквортом в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Торонто.

«Дакворт играл хорошо, особенно в начале матча. Думаю, после того как мне удалось вырваться вперёд, Джеймс немного сбился с ритма встречи и мне удалось быть впереди на протяжении всей оставшейся игры», — приводит слова Медведева Today Headline.

По словам российского теннисиста, когда играешь с кем-то в первый раз, это немного сложнее.

«Мы никогда не играли и не тренировались вместе, поэтому я не знал, чего ожидать. Иногда нужно просто найти какие-то моменты во время игры», — сказал он.

Встреча продолжалась один час девять минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Медведева.

Таким образом, россиянин вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с Хубертом Хуркачем из Польши.

Ранее сообщалось, что Хачанов уступил Циципасу в третьем круге «Мастерс» в Торонто.