ЦСКА подписал контракт с российским баскетболистом Шведом

Защитник Алексей Швед, выступавший за подмосковные «Химки», подписал контракт с московским ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, контракт подписан по схеме «1+1».

Отмечается, что контракт с ЦСКА вступил в силу после выполнения всех формальностей, связанных с выходом Шведа из соглашения с подмосковным клубом.

В прошедшем сезоне защитник стал лидером Евролиги по среднему количеству набранных очков и результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА подписал контракт с литовским баскетболистом Григонисом.