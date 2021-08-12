ЦСКА подписал контракт с российским баскетболистом Шведом
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Как сообщает пресс-служба московского клуба, контракт подписан по схеме «1+1».
Отмечается, что контракт с ЦСКА вступил в силу после выполнения всех формальностей, связанных с выходом Шведа из соглашения с подмосковным клубом.
В прошедшем сезоне защитник стал лидером Евролиги по среднему количеству набранных очков и результативных передач.
Ранее сообщалось, что ЦСКА подписал контракт с литовским баскетболистом Григонисом.