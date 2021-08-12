ЦСКА подписал контракт с российским баскетболистом Шведом

Короткая ссылка
Защитник Алексей Швед, выступавший за подмосковные «Химки», подписал контракт с московским ЦСКА.
ЦСКА подписал контракт с российским баскетболистом Шведом
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Как сообщает пресс-служба московского клуба, контракт подписан по схеме «1+1».

Отмечается, что контракт с ЦСКА вступил в силу после выполнения всех формальностей, связанных с выходом Шведа из соглашения с подмосковным клубом.

В прошедшем сезоне защитник стал лидером Евролиги по среднему количеству набранных очков и результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА подписал контракт с литовским баскетболистом Григонисом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить