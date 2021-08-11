Президент ПСЖ не стал раскрывать зарплату Месси

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о зарплате аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Зарплату раскрывать не буду. Могу лишь сказать, что мы придерживаемся правила фейр-плей и соответствуем всем его требованиям», — сказал Аль-Хелаифи на пресс-конференции.

Ранее Месси ответил на вопрос, что для него значит «Пари Сен-Жермен».