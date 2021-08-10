Месси успешно прошёл медобследование перед подписанием контракта с ПСЖ

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси успешно прошёл медицинский осмотр для французского «Пари Сен-Жермен».

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter. По информации источника, в ближайшее время аргентинец прибудет в отель для урегулирования всех технических моментов, касающихся перехода в ПСЖ.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с 34-летним Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня.

Ранее Месси в сопровождении кортежа отправился на медосмотр.