В «Динамо» отреагировали на информацию об интересе «Челси» к Захаряну

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин оценил перспективы возможного перехода полузащитника команды Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Пускай Абрамович интересуется лучше своей судьбой. Я думаю, что Захарян в перспективе стоит не меньше €12 млн. Но, с другой стороны, Арсену только 18 исполнилось. Я-то знаю, что ему такие рекомендации дают. Конечно, нужно по крайней мере года три ещё поиграть здесь, в отечественном первенстве. В «Динамо», естественно. Куда ещё переходить, зачем? Чуть окрепнуть — тогда можно идти. Иначе можно надломиться. Поскольку чужая страна, чужие игроки, чужой менталитет. Это может сломать молодого парня. Своё он ещё успеет заработать», — цитирует Степашина «КП».

В нынешнем сезоне 18-летний Захарян провёл три матча за бело-голубых в РПЛ, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется футболистом «Динамо» Захаряном.