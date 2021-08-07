Капитан российских ватерполисток со слезами прокомментировала упущенную бронзу ОИ в Токио

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Капитан женской сборной России по водному поло Екатерина Прокофьева прокомментировала поражение в матче за бронзовые медали летних Олимпийских игр в Токио.
Капитан российских ватерполисток со слезами прокомментировала упущенную бронзу ОИ в Токио
  • © REUTERS/Gonzalo Fuentes

«После такого поражения очень тяжело что-то говорить. Четвёртое место — не тот результат, который может устроить. Несмотря на поражение, я горжусь нашей командой. Мы проделали очень серьёзную работу, но соперницы оказались удачливее. На Олимпийских играх в Рио было наоборот, а сегодня они свои моменты использовали, мы — нет», — цитирует Прокофьеву пресс-служба Олимпийского комитета России.

В матче за третье место российские ватерполистки потерпели поражение от национальной команды Венгрии со счётом 11:9.

Ранее сообщалось, что российские ватерполистки уступили в матче за бронзу ОИ в Токио.

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