Капитан российских ватерполисток со слезами прокомментировала упущенную бронзу ОИ в Токио

Капитан женской сборной России по водному поло Екатерина Прокофьева прокомментировала поражение в матче за бронзовые медали летних Олимпийских игр в Токио.

«После такого поражения очень тяжело что-то говорить. Четвёртое место — не тот результат, который может устроить. Несмотря на поражение, я горжусь нашей командой. Мы проделали очень серьёзную работу, но соперницы оказались удачливее. На Олимпийских играх в Рио было наоборот, а сегодня они свои моменты использовали, мы — нет», — цитирует Прокофьеву пресс-служба Олимпийского комитета России.

В матче за третье место российские ватерполистки потерпели поражение от национальной команды Венгрии со счётом 11:9.

Ранее сообщалось, что российские ватерполистки уступили в матче за бронзу ОИ в Токио.