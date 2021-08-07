Российские гимнастки заняли второе место в квалификации командного многоборья на ОИ в Токио

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Сборная России по художественной гимнастике заняла второе место в квалификации группового многоборья на летних Олимпийских играх в Токио.

Российские гимнастки в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастастии Татаревой, Алисы Тищенкои Ангелины Шкатовой по итогам двух упражнений набрали в сумме 89.050 балла.

На первой позиции расположились гимнастки из Болгарии с результатом 91.8 балла.

Финал соревнований состоится 8 августа.

Ранее сообщалось, что российские гимнастки идут вторыми в квалификации командного многоборья на ОИ в Токио.

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