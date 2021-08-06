Пятиборка Баташова — на первом месте после трёх видов соревнований на ОИ в Токио

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Россиянка Ульяна Баташова — на первом месте после трёх дисциплин в соревнованиях по современному пятиборью на летних Олимпийских играх в Токио.
Пятиборка Баташова — на первом месте после трёх видов соревнований на ОИ в Токио
  • Reuters

Россиянка в верховой езде на лошади Beauty набрала 293 очка, в сумме у неё 820 очков.

На второй позиции располагается Се Хи Ким из Южной Кореи с результатом 810 очков.

На третьей строчке — Шаролта Ковач из Венгрии (809 очков).

Россиянка Гульназ Губайдуллина была дисквалифицирована за четыре закидки на коне Saint Boy и получила ноль очков за конкур, она идёт 33-й по сумме очков — 480.

Ранее сообщалось, что пятиборка Губайдуллина победила в заплыве на 200 м с олимпийским рекордом.

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