Пятиборка Баташова — на первом месте после трёх видов соревнований на ОИ в Токио

Россиянка Ульяна Баташова — на первом месте после трёх дисциплин в соревнованиях по современному пятиборью на летних Олимпийских играх в Токио.

Россиянка в верховой езде на лошади Beauty набрала 293 очка, в сумме у неё 820 очков.

На второй позиции располагается Се Хи Ким из Южной Кореи с результатом 810 очков.

На третьей строчке — Шаролта Ковач из Венгрии (809 очков).

Россиянка Гульназ Губайдуллина была дисквалифицирована за четыре закидки на коне Saint Boy и получила ноль очков за конкур, она идёт 33-й по сумме очков — 480.

Ранее сообщалось, что пятиборка Губайдуллина победила в заплыве на 200 м с олимпийским рекордом.