Велогонщик Дмитриев уступил в заезде за бронзу ОИ в спринте
Российский велогонщик Денис Дмитриев уступил во втором заезде за бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
Россиянин потерпел поражение от Джека Карлина из Великобритании.
Таким образом, Карлин выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр.
Ранее сообщалось, что велогонщик Дмитриев уступил в первом заезде за бронзу на ОИ в спринте.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен