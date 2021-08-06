Велогонщик Дмитриев уступил в заезде за бронзу ОИ в спринте

Российский велогонщик Денис Дмитриев уступил во втором заезде за бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио.

Reuters

Россиянин потерпел поражение от Джека Карлина из Великобритании. Таким образом, Карлин выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр. Ранее сообщалось, что велогонщик Дмитриев уступил в первом заезде за бронзу на ОИ в спринте.