Россиянка Оршуш проиграла в 1/8 финала турнира по вольной борьбе на ОИ в весе до 50 кг
Российская спортсменка Стальвира Оршуш потерпела поражение в 1/8 финала соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 50 кг на Олимпийских играх в Токио.
Она уступила представительнице Азербайджана Марии Стадник со счётом 7:11.
Оршуш является трёхкратной чемпионкой Европы.
Ранее сообщалось, что Абдулрашид Садулаев пробился в 1/4 финала ОИ в вольной борьбе в весе до 97 кг.
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