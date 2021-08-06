Россиянка Оршуш проиграла в 1/8 финала турнира по вольной борьбе на ОИ в весе до 50 кг

Российская спортсменка Стальвира Оршуш потерпела поражение в 1/8 финала соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 50 кг на Олимпийских играх в Токио.

Она уступила представительнице Азербайджана Марии Стадник со счётом 7:11. Оршуш является трёхкратной чемпионкой Европы. Ранее сообщалось, что Абдулрашид Садулаев пробился в 1/4 финала ОИ в вольной борьбе в весе до 97 кг.