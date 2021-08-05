Женская сборная Китая выиграла командный турнир по настольному теннису на ОИ
Сборная Китая одержала победу над национальной командой Японии в финале женского командного турнира по настольному теннису на летних Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
Серия до трёх побед завершилась со счётом 3:0 в пользу китаянок.
В противостоянии за бронзу сборная Гонконга взяла верх над командой Германии — 3:1.
Ранее сообщалось, что японцы победили в миксте по настольному теннису на Олимпиаде.
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