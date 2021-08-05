Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом на Олимпиаде

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Россиянка Анжелика Сидорова заняла второе место в соревнованиях по прыжкам с шестом на летних Олимпийских играх в Токио.
Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом на Олимпиаде
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

В своей лучшей попытке Сидорова показала результат 4,85 м. Две попытки взять высоту 4,90 м и одна — 4,95 м россиянке не удались.

Золото с результатом 4,90 м завоевала американка Кэти Наджотт. Бронзовым призёром Игр стала британка Холли Брэдшоу, которая так же, как и Сидорова, показала результат 4,85 м, но затратила больше попыток.

Ранее сообщалось, что Ласицкене вышла в финал соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде.

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