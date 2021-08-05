Американские футболистки завоевали бронзу Олимпиады в Токио
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу американок.
Победу сборной США принесли дубли Меган Рапион и Карли Холлинз.
Новозеландская команда ответила голами Саманты Керр, Кейтлин Фард и Эмили Гельник.
Для американок это первая в истории бронза Игр. Они являются четырёхкратными олимпийскими чемпионами и двукратными серебряными призёрами ОИ.
В матче за золото, который состоится 6 августа, встретятся сборные Канады и Швеции.
Ранее сообщалось, что Пустовойтова рассудит финал женского футбольного турнира Олимпиады.