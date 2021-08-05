Американские футболистки завоевали бронзу Олимпиады в Токио

Сборная США одержала победу над национальной командой Австралии в матче за бронзу женского футбольного турнира летних Олимпийских игр в Токио.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу американок.

Победу сборной США принесли дубли Меган Рапион и Карли Холлинз.

Новозеландская команда ответила голами Саманты Керр, Кейтлин Фард и Эмили Гельник.

Для американок это первая в истории бронза Игр. Они являются четырёхкратными олимпийскими чемпионами и двукратными серебряными призёрами ОИ.

В матче за золото, который состоится 6 августа, встретятся сборные Канады и Швеции.

Ранее сообщалось, что Пустовойтова рассудит финал женского футбольного турнира Олимпиады.