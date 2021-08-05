Десятиборец Шкуренёв стал четвёртым в своей группе в прыжках с шестом на ОИ

Российский легкоатлет Илья Шкуренёв занял четвёртое место в прыжках с шестом в своей группе в рамках соревнований по десятиборью на Олимпийских играх в Токио.

РИА Новости

Он продемонстрировал результат 5,10 м и набрал 941 очко. Таким образом, в общем зачёте россиянин поднялся на седьмое место с 6946 очками. Ранее сообщалось, что Шкуренёв на ОИ показал лучший личный результат сезона в метании диска.