Десятиборец Шкуренёв стал четвёртым в своей группе в прыжках с шестом на ОИ

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Российский легкоатлет Илья Шкуренёв занял четвёртое место в прыжках с шестом в своей группе в рамках соревнований по десятиборью на Олимпийских играх в Токио.
Десятиборец Шкуренёв стал четвёртым в своей группе в прыжках с шестом на ОИ
  • РИА Новости

Он продемонстрировал результат 5,10 м и набрал 941 очко.

Таким образом, в общем зачёте россиянин поднялся на седьмое место с 6946 очками.

Ранее сообщалось, что Шкуренёв на ОИ показал лучший личный результат сезона в метании диска.

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