Дина Аверина об Играх в Токио: стараюсь не обращать внимания на олимпийские кольца
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
По её словам, ей казалось, что будет немного страшно, но на самом деле она не испытывала этого чувства.
«Я стараюсь не обращать внимания на олимпийские кольца и то, что написано «Токио-2020». Но Ирина Винер говорит: «Посмотрите, вы ждали этого пять лет, это Олимпиада, помните свою цель, к которой вы шли. Не сдавайтесь, осталось чуть-чуть!» Чувствуется, что она тоже переживает, сильно волнуется и всеми силами нас поддерживает», — приводит слова Авериной «Матч ТВ».
Она отметила, что смогла выдержать самый сложный месяц перед Играми и рада прилёту в Токио.
Дина Аверина является 13-кратной чемпионкой мира.
Соревнования по художественной гимнастике на Олимпиаде стартуют 6 августа.
Ранее сообщалось, что Дина Аверина одержала победу во всех упражнениях на этапе Кубка вызова в Москве.