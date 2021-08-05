Дина Аверина об Играх в Токио: стараюсь не обращать внимания на олимпийские кольца

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Россиянка Дина Аверина поделилась ожиданиями от старта соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.
Дина Аверина об Играх в Токио: стараюсь не обращать внимания на олимпийские кольца
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

По её словам, ей казалось, что будет немного страшно, но на самом деле она не испытывала этого чувства.

«Я стараюсь не обращать внимания на олимпийские кольца и то, что написано «Токио-2020». Но Ирина Винер говорит: «Посмотрите, вы ждали этого пять лет, это Олимпиада, помните свою цель, к которой вы шли. Не сдавайтесь, осталось чуть-чуть!» Чувствуется, что она тоже переживает, сильно волнуется и всеми силами нас поддерживает», — приводит слова Авериной «Матч ТВ».

Она отметила, что смогла выдержать самый сложный месяц перед Играми и рада прилёту в Токио.

Дина Аверина является 13-кратной чемпионкой мира.

Соревнования по художественной гимнастике на Олимпиаде стартуют 6 августа. 

Ранее сообщалось, что Дина Аверина одержала победу во всех упражнениях на этапе Кубка вызова в Москве.

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