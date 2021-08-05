Байдарочница Черниговская не смогла выйти в финал ОИ на дистанции 500 м

Россиянка Светлана Черниговская не сумела выйти в финал соревнований в гребле на байдарках-одиночках на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Токио.

В полуфинальном заезде она заняла восьмое место с результатом 1 минута 56,066 секунды. Ранее сообщалось, что Евгений Луканцов не сумел выйти в финал ОИ в гребле на байдарке на 200 м.