Байдарочница Черниговская не смогла выйти в финал ОИ на дистанции 500 м

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Россиянка Светлана Черниговская не сумела выйти в финал соревнований в гребле на байдарках-одиночках на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Токио.

В полуфинальном заезде она заняла восьмое место с результатом 1 минута 56,066 секунды.

Ранее сообщалось, что Евгений Луканцов не сумел выйти в финал ОИ в гребле на байдарке на 200 м.

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