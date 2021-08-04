Витория заявил о необходимости революции в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория после поражения от лиссабонской «Бенфики» (0:2) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА ответил на вопрос, позволяет ли уровень игроков московской команды играть в самом престижном европейском клубном турнире.

«Спартак» укомплектован сильными футболистами национальных сборных. Но мы понимаем, что есть большая разница между играми РПЛ и Лиги чемпионов. Чтобы выступать на таком уровне, нам необходима революция в плане развития всей инфраструктуры. Я скажу, что сегодня я доволен своими футболистами. Ещё хочу поблагодарить всех болельщиков, они горячо поддерживали нас. Уверен, что если бы стадион был заполнен полностью, для соперника это было бы настоящим адом», — сказал Витория после матча.

Ранее Витория заявил, что «Спартаку» противостоял сильный соперник.