Жезуш: «Спартак» в некоторых моментах играл в гандбол

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Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал победу над московским «Спартаком» (2:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Жезуш: «Спартак» в некоторых моментах играл в гандбол
  • РИА Новости

«Квалификация Лиги чемпионов всегда непростая, потому что до конца не понимаешь, чего ждать от соперника. Сегодня мы сыграли на хорошем уровне, игра была полностью под нашим контролем. Мы могли выиграть и 5:0. «Спартак» в некоторых моментах играл в гандбол — в их ворота могли назначить сразу несколько пенальти за игру рукой, если бы на матче была VAR», — сказал Жезуш после матча.

Ответная встреча между этими командами состоится 10 августа в Лиссабоне.

Ранее член совета директоров «Спартака» отреагировал на желание Попова покинуть клуб.

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