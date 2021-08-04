Байдарочник Луканцов вышел в полуфинал ОИ в Токио

Россиянин Евгений Луканцов занял второе место в четвертьфинальном заезде в байдарках-одиночках на дистанции 200 метров у мужчин на летних Олимпийских играх в Токио.

Луканцов преодолел дистанцию за 35.184. Таким образом, россиянин вышел в полуфинал. Ранее сообщалось, что байдарочник Луканцов не смог напрямую квалифицироваться в полуфинал ОИ в Токио.