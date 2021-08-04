Борец Найфонов пробился в четвертьфинал ОИ в Токио

Россиянин Артур Найфонов пробился в четвертьфинал турнира по вольной борьбе в весовой категории до 86 килограмм на летних Олимпийских играх в Токио.

В поединке 1/8 финала Найфонов одержал победу до словаком Борисом Макоевым со счётом 6:0. В четвертьфинальном бою россиянин встретится с Османом Гоченом из Турции. Ранее сообщалось, что борец Сурков поборется за бронзу ОИ в Токио.