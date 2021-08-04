Борец Найфонов пробился в четвертьфинал ОИ в Токио
Россиянин Артур Найфонов пробился в четвертьфинал турнира по вольной борьбе в весовой категории до 86 килограмм на летних Олимпийских играх в Токио.
В поединке 1/8 финала Найфонов одержал победу до словаком Борисом Макоевым со счётом 6:0.
В четвертьфинальном бою россиянин встретится с Османом Гоченом из Турции.
Ранее сообщалось, что борец Сурков поборется за бронзу ОИ в Токио.
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