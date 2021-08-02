Костенюк стала победительницей Кубка мира по шахматам

Короткая ссылка
Россиянка Александра Костенюк одержала победу над соотечественницей Александрой Горячкиной в финале Кубка мира по шахматам в Сочи.
Костенюк стала победительницей Кубка мира по шахматам
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Противостояние завершилась со счётом 1,5:0,5 в пользу Костенюк, выигравшей первую партию и сыгравшей вничью во второй.

По ходу турнира Костенюк одержала восемь побед, четыре раза сыграла вничью и не потерпела ни одного поражения.

В матче за третье место играют украинка Анна Музычук и китаянка Тань Чжунъи — по итогам двух партий они не сумели выявить победителя и сыграют тай-брейк, который пройдёт 3 августа.

Ранее сообщалось, что Дворкович высказался о подготовке Непомнящего к матчу с Карлсеном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить