Костенюк стала победительницей Кубка мира по шахматам
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
Противостояние завершилась со счётом 1,5:0,5 в пользу Костенюк, выигравшей первую партию и сыгравшей вничью во второй.
По ходу турнира Костенюк одержала восемь побед, четыре раза сыграла вничью и не потерпела ни одного поражения.
В матче за третье место играют украинка Анна Музычук и китаянка Тань Чжунъи — по итогам двух партий они не сумели выявить победителя и сыграют тай-брейк, который пройдёт 3 августа.
Ранее сообщалось, что Дворкович высказался о подготовке Непомнящего к матчу с Карлсеном.