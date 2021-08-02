Костенюк стала победительницей Кубка мира по шахматам

Россиянка Александра Костенюк одержала победу над соотечественницей Александрой Горячкиной в финале Кубка мира по шахматам в Сочи.

Противостояние завершилась со счётом 1,5:0,5 в пользу Костенюк, выигравшей первую партию и сыгравшей вничью во второй.

По ходу турнира Костенюк одержала восемь побед, четыре раза сыграла вничью и не потерпела ни одного поражения.

В матче за третье место играют украинка Анна Музычук и китаянка Тань Чжунъи — по итогам двух партий они не сумели выявить победителя и сыграют тай-брейк, который пройдёт 3 августа.

Ранее сообщалось, что Дворкович высказался о подготовке Непомнящего к матчу с Карлсеном.