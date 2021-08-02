Евлоев вышел в четвертьфинал турнира по греко-римской борьбе на ОИ в весе до 97 кг

Короткая ссылка
Россиянин Муса Евлоев пробился в четвертьфинал соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг на Олимпийских играх в Токио.

Российский борец победил на стадии 1/8 финала Георгия Мелию из Грузии — 3:1.

Евлоев является двукратным чемпионом мира.

Ранее Сергей Емелин одолел американского борца и поборется за бронзу Олимпиады в весе до 60 кг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить