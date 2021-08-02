Евлоев вышел в четвертьфинал турнира по греко-римской борьбе на ОИ в весе до 97 кг

Россиянин Муса Евлоев пробился в четвертьфинал соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг на Олимпийских играх в Токио.

Российский борец победил на стадии 1/8 финала Георгия Мелию из Грузии — 3:1. Евлоев является двукратным чемпионом мира. Ранее Сергей Емелин одолел американского борца и поборется за бронзу Олимпиады в весе до 60 кг.