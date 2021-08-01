В «Локомотиве» заявили, что не намерены менять Николича

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Директор по коммуникациям московского «Локомотива» Александр Бедарев высказался относительно слухов вокруг возможного ухода из команды главного тренера Марко Николича.
В «Локомотиве» заявили, что не намерены менять Николича
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«В «Локомотиве» уже не раз отмечали, что перед важными и большими матчами появляются различные информационные вбросы в различных медиа и СМИ. На эти слухи мы предпочитаем реагировать своей игрой на поле. Матч с ЦСКА в очередной раз доказал, что не распыляться на слухи и сосредотачиваться на футболе — правильная позиция. «Локомотив» не намерен менять главного тренера команды Марко Николича. У него трёхлетний контракт, Марко пользуется доверием и полной поддержкой руководства», — приводит слова Бедарева Sport24.

Под руководством Николича «Локомотив» добыл две победы в двух стартовых турах нового сезона.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» объявил о трансфере футболиста «Локомотива» Крыховяка.

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