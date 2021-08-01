В «Локомотиве» заявили, что не намерены менять Николича

Директор по коммуникациям московского «Локомотива» Александр Бедарев высказался относительно слухов вокруг возможного ухода из команды главного тренера Марко Николича.

«В «Локомотиве» уже не раз отмечали, что перед важными и большими матчами появляются различные информационные вбросы в различных медиа и СМИ. На эти слухи мы предпочитаем реагировать своей игрой на поле. Матч с ЦСКА в очередной раз доказал, что не распыляться на слухи и сосредотачиваться на футболе — правильная позиция. «Локомотив» не намерен менять главного тренера команды Марко Николича. У него трёхлетний контракт, Марко пользуется доверием и полной поддержкой руководства», — приводит слова Бедарева Sport24.

Под руководством Николича «Локомотив» добыл две победы в двух стартовых турах нового сезона.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» объявил о трансфере футболиста «Локомотива» Крыховяка.