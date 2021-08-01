Словения победила Испанию на баскетбольном турнире ОИ
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 96:87 в пользу словенцев.
Самым результативным игроком сборной Словении стал Влатко Чанчар, набравший 22 очка.
В составе сборной Испании 18 очков в активе Рики Рубио.
Таким образом, сборная Словении вышла в плей-офф с первого места в группе, а команда Испании — со второго.
Жеребьёвка стадии 1/4 финала состоится 2 августа.
Ранее сообщалось, что сборная США по баскетболу разгромила Чехию и вышла в четвертьфинал олимпийского турнира.