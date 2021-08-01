Словения победила Испанию на баскетбольном турнире ОИ

Сборная Словении одержала победу над национальной командой Испании в матче третьего тура группового этапа мужского олимпийского турнира по баскетболу.

Встреча завершилась со счётом 96:87 в пользу словенцев.

Самым результативным игроком сборной Словении стал Влатко Чанчар, набравший 22 очка.

В составе сборной Испании 18 очков в активе Рики Рубио.

Таким образом, сборная Словении вышла в плей-офф с первого места в группе, а команда Испании — со второго.

Жеребьёвка стадии 1/4 финала состоится 2 августа.

Ранее сообщалось, что сборная США по баскетболу разгромила Чехию и вышла в четвертьфинал олимпийского турнира.