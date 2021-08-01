Американец Дрессел завоевал четвёртое золото в плавании на ОИ в Токио

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Американский пловец Калеб Дрессел занял первое место на дистанции 50 м на Олимпийских играх в Токио.

Он установил олимпийский рекорд — 21,07 секунды.

Вторым стал француз Флоран Маноду, а тройку лучших замкнул бразилец Бруно Фратус.

Для Дрессела это уже четвёртая победа в Токио. Он уже завоевал золотые медали в индивидуальных заплывах на 100 м вольным стилем и баттерфляем, а также стал чемпионом в эстафете на дистанции 4х100 м вольным стилем.

Ранее сообщалось, что российская пловчиха Юлия Ефимова не выступит в финале комбинированной эстафеты на Олимпиаде.

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