Шварц: после красной карточки «Уфы» мы несколько потеряли концентрацию

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о гостевой победе над «Уфой» (3:2) в матче второго тура Российской премьер-лиги.
Шварц: после красной карточки «Уфы» мы несколько потеряли концентрацию
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«Сегодня был очень эмоциональный матч. В первом тайме нам понадобилось время, чтобы поймать ритм игры, почувствовать её. Мы провели его довольно организованно. Результатом стали два заработанных пенальти, которые мы реализовали. Более того, у нас была возможность уйти на перерыв с более крупным счётом. Если бы мы забили сразу после перерыва, то встреча бы сложилось совсем по-другому. После красной карточки у соперника мы немного потеряли концентрацию, пропустили из-за этого два мяча. «Уфа» играла длинными мячами, они сумели создать нам проблемы. Но я рад, что за несколько минут до конца игры мы смогли проявить характер и вырвали победу, реализовав свой шанс», — сказал Шварц после матча.

«Динамо» одержало вторую победу в двух стартовых турах нового сезона.

Ранее Газизов заявил, что «Уфа» обратится в ЭСК РФС по двум пенальти в матче с «Динамо».

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