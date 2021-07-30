В Суперлиге отреагировали на вердикт суда Мадрида, отклонившего апелляцию УЕФА

Клубы — основатели европейской Суперлиги («Барселона», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус») прокомментировали решение суда Мадрида, который отклонил апелляцию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как сообщается на официальном сайте «Реала», суд Мадрида постановил прекратить дисциплинарные разбирательства со стороны УЕФА в отношении клубов.

Как сообщается в релизе, суд также обязал ассоциацию отменить штрафы и ограничения, наложенные на остальные девять клубов, которые вышли из Суперлиги, чтобы избежать дисциплинарных санкций.

Окончательный вердикт по делу будет вынесен судом Европейского союза.

Ранее сообщалось, что УЕФА объявил о возбуждении дел против «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса» из-за Суперлиги.