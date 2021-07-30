В «Фиорентине» опровергли слухи о продаже Кокорина

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо отреагировал на информацию о возможной продаже российского нападающего команды Александра Кокорина.

«Мы ничего не слышали о предложениях по Кокорину. Итальянская пресса каждый час пишет о трансферном рынке, и мы обычно не комментируем подобного рода сообщения. На данный момент Александр — игрок «Фиорентины», — цитирует Ди Франческо РБК.

По его словам, тренерский штаб клуба рассчитывает на форварда, а на последней пресс-конференции наставник команды не сказал ни одного негативного слова о 30-летнем игроке.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» зимой 2021 года. С тех пор он сыграл всего в четырёх официальных матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин отличился в товарищеском матче «Фиорентины».